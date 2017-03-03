Китайська компанія ZTE готова визнати порушення законів США й заплатити штраф – Reuters

Китайська телекомунікаційна компанія ZTE готова визнати свою провину за звинуваченнями США про продаж заборонених технологій Ірану. Про це повідомляє Reuters.

Визнання відповідальності потягне для ZTE сплату штрафу в розмірі кількасот мільйонів доларів. Після цього компанія з китайського міста Шеньчжень може бути виключена зі списку організацій, з якими американські партнери не можуть працювати без додаткового дозволу. До такого списку ZTE потрапила в березні 2016 року.

Розслідування міністерства торгівлі США з’ясувало, що у 2012 році компанія ZTE підписала контракти на постачання до Ірану комплексу апаратного та програмного забезпечення, в тому числі й виробленого деякими провідними технологічними компаніями США.

Компанія ZTE є одним із найбільших виробників телекомунікаційного обладнання у світі й четвертою компанією за продажем смартфонів у США. ZTE продає мобільні телефони по всьому світу і виукористовує компоненти таких американських компаній, як Qualcomm, Microsoft та Intel.