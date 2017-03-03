Білорусь: підлітка засудили до 15 років тюрми через напад з бензопилою в торговому центрі

У Білорусі підліток, якого звинувачують нападі в нападі з бензопилою в торговому центрі в Мінську, засуджений до 15 років позбавлення волі.

У рішенні від 3 березня Московський районний суд Мінська визнав 17-річного Влада Казакевича винним у вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, замаху на вбивство і заподіянні тілесних ушкоджень.

Казакевич був заарештований 8 жовтня минулого року після того, як він, використавши бензопилу і сокиру, атакував чотирьох жінок в торговому центрі New Europe в столиці колишньої радянської республіки.

Одна жінка загинула, двоє отримали поранення, четверта жінка під час нападу не постраждала.

Казакевич визнав себе винним. За словами слідчих, він страждав від психологічних проблем, проте суд визнав Казакевича підсудним.