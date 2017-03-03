НБУ відніс «Вектор Банк» до категорії неплатоспроможних

Національний банк України вирішив віднести «Вектор Банк» до категорії неплатоспроможних.

Як повідомляє прес-служба відомства, суттєве зменшення ліквідних коштів банку та подання недостовірної статистичної звітності стали причинами призначення в банк куратора та віднесення «Вектор Банк» до категорії проблемних.



У Нацбанку зазначають, що єдиний власник «Вектор Банку» не надав фінансової підтримки банку.



Національний банк України наголошує, що 95% вкладників (852 особи) отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тисяч гривень.