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03 Березень 2017, Київ 11:29
Новини | Економіка

НБУ відніс «Вектор Банк» до категорії неплатоспроможних

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Національний банк України вирішив віднести «Вектор Банк» до категорії неплатоспроможних.

Як повідомляє прес-служба відомства, суттєве зменшення ліквідних коштів банку та подання недостовірної статистичної звітності стали причинами призначення в банк куратора та віднесення «Вектор Банк» до категорії проблемних.

У Нацбанку зазначають, що єдиний власник «Вектор Банку» не надав фінансової підтримки банку.

Національний банк України наголошує, що 95% вкладників (852 особи) отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тисяч гривень.

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