Луганська обласна ВЦА: внаслідок обстрілів поранений місцевий житель і двоє військових

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація заявляє, що внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків поранені місцевого жителя та двох військовослужбовців.

Як повідомляє прес-служба адміністрації, місцевий житель міста Золоте зазнав поранень внаслідок артилерійських обстрілів.

«По укріпленнях сил АТО поблизу міста Золоте, Новотошківське, сіл Катеринівка, Новозванівка та Новоолександрівка 21 раз відкривався вогонь з 152-мм самохідних артилерійських установок, 120-мм і 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

Сепаратисти з угруповання «ЛНР» заявляють, що українські військовіминулої доби19 разів порушили режим тиші, зокрема,обстріляли позиції сепаратистів біля населених пунктів Лозове, Логвинове, Калинівка, Калинове, Березівське.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками.

За даними ООН, внаслідок конфлікту загинули майже10 тисяч людей.