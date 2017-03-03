СММ ОБСЄ: після обстрілів упав безпілотник місії біля Донецької фільтрувальної станції

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє про падіння безпілотника місії біля Донецької фільтрувальної станції після обстрілів.

«БПЛА СММ ОБСЄ упав біля ДФС, після того як СММ почула вогонь зі стрілецької зброї попри гарантії безпеки. Це неприпустимо», – йдеться у повідомленні місії у twitter.

В ОБСЄ не вказують, хто здійснив обстріл.

Донецька фільтрувальна станція забезпечує питною водою понад 600 тисяч жителів Авдіївки, Ясинуватої та Донецька. Станція зупинила роботу 24 лютого через небезпеку для персоналу та пошкодження хлоропроводу.

У Мінську 1 березня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала ініціативу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про забезпечення цілодобового відеоспостереження за Донецькою фільтрувальною станцією. Територію біля ДФС вже розмінували.