Компанія, яку пов’язують з депутатом Зубиком, хоче збудувати 17-поверховий готель в центрі Києва – «Схеми»

Львівська компанія «Рома-М», яка планує побудувати висотний офісно-готельний комплекс на бульварі Шевченка в Києві, виявилася пов’язаною з народним депутатом групи «Відродження» Володимиром Зубиком, влада Києва дозволила забудовнику спроектувати комплекс на 17 поверхів. Про це йдеться в розслідуванні «Битва часів: готель-гігант «від Зубика» та садиба Терещенків» програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший».

Утім, згідно з містобудівними планами міста, ця ділянка перебуває у зоні, де заборонене висотне будівництво, а будувати нове можна лише зважаючи на основні закономірності існуючої історичної забудови, окрім того, ділянка перебуває в межах історичного ареалу міста, де будувати вище 27 метрів не можна (це в середньому 9 поверхів).

Раніше громадські активісти висловили занепокоєння, що нове висотне будівництво біля старовинної садиби Терещенків (бульвар Шевченка, 32) може загрожувати пам’ятці.

«Садиба Терещенків перебуває у вкрай незадовільному стані. Стіни почали вже візуально руйнуватися, я думаю, що зараз будинок вже в аварійному стані. І звісно, що будь-які будівельні роботи по сусідству повністю зруйнують цю будівлю», – зазначила громадська діячка Олена Єскіна, дружина мера Глухова, нащадка відомого роду меценатів Мішеля Терещенка.

Рівень дозволеного та запланованого будівництва

Проект будівництва від початку був опублікований на сайті відомої архітектурної студії Borodkin Architects. Це – 17-поверховий офісно-готельний комплекс Leonis, який розташований якраз між садибою Терещенків та комплексом H-Tower з готелем Hilton.

Ділянка під майбутнє будівництво

Більшою частиною ділянки володіє ТОВ «Рома-М», зареєстроване у Львові. Цю землю фірма купила ще в 2007 за 6,5 мільйона гривень. Ця ж фірма виступила замовником проекту та отримала кілька початкових дозволів. У реєстрі Державної архітектурно-будівельної інспекції підрядником майбутнього будівництва вказане ТОВ «Будівельна компанія «Інтергал-Буд». Ці дві компанії виявилися пов’язаними між собою через засновників та власників.

Формальні зв’язки між «Рома-М» та «БК «Інтергал-Буд»

Бенефіціарний власник і «Рома-М», і «БК «Інтергал-Буд» Валерій Кулаков. Він донедавна був постійним помічником народного депутата з групи «Відродження», колишнього «регіонала» Володимира Зубика. Його зв’язок із депутатом Зубиком можна легко прослідкувати і досі.

Депутат має громадську приймальню в офісі «Інтергал-Буду»

На запитання про те, чи має Володимир Зубик вплив на будівельну компанію та чи знав він про плани будівництва компанії свого на той момент ще помічника, його прес-служба надіслала таку відповідь: «Хочу зазначити, що я не є акціонером будівельної фірми «Інтергал». Що стосується мого колишнього помічника Валерія Кулакова, то він вже понад 4 роки не є моїм помічником, та я не маю інформації стосовно його бізнес-справ».

Сам Валерій Кулаков у своєму листі відсторонився від проекту та порадив звернутися безпосередньо до директора ТОВ «Рома-М», зареєстрованого у Львові, Олега Саківа. Проте він на запит не відповів та на місці його не виявилося.

Журналісти запитання «Схем» запитали мера Києва Віталія Кличка щодо його думки про проект, він відповів, що про нього ще не знає. «Я вперше бачу цей проект, якщо потрібно буде – отримаю інформацію і тоді зможу відповісти», – заявив Кличко.