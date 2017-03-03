Ситник заявив про законність усіх слідчих дій НАБУ стосовно Насірова

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що всі слідчі дії детективів НАБУ стосовно голови Державної фіскальної служби Романа Насірова є законними.

«Хотілося б зняти маніпуляції, що хтось щось порушив… На сьогоднішній день складено протокол про затримання, оголошено про підозру і в подальшому будуть прийняті відповідні рішення – погоджено з прокуратурою запобіжний захід. На скільки мені відомо зі слів колеги (антикорупційного прокурора Назара Холодницького – ред.), прокуратура буде наполягати на обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а також наполягатиме на відстороненні від посади», – повідомив Ситник.

Також, за його словами, справа стосовно Насірова складається з трьох блоків.

«Розслідування цієї справи складається з трьох блоків: перше – безпосередньо люди, які входили в злочинну організацію Онищенка, друге – це службові особи «Укргазвидобування», за сприяння яких можливі були ці маніпуляції з газом, і третє – це службові особи Фіскальної служби, які приймали, на нашу думку, незаконні рішення про відстрочку рентних платежів», – додав Ситник.

Він уточнив, що по найбільшій справі з вказаних трьох блоків частина звинувачених знайомиться з матеріалами справи.

В ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи Національного антикорупційного бюро України на виконання доручення прокурора САП вручили голові Державної фіскальної служби Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт і його перевезли у інший медзаклад.

Раніше 2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

Роман Насіров неодноразово викликався на допит у цій справі, що сам підтверджував нещодавно в одному з інтерв’ю.

За даними програми «Схеми», детективи НАБУ підозрюють голову ДФС у зловживанні владою під час особистого підписання рішень про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти депутата Олександра Онищенка, які фігурують в основному провадженні, так званій «газовій справі Онищенка».

У цій справі детективи НАБУ підозрюють Онищенка в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень. Онищенко заперечував свою причетність до цього і називав порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.