Невідомі спалили автомобіль депутата Вінницької міськради Уманця – партія «Свобода»

У ніч на 3 березня у Вінниці невідомі спалили автомобіль депутата міської ради від всеукраїнського об’єднання «Свобода» Дмитра Уманця, повідомляє прес-служба політичної сили.

Як заявивочільник Вінницької обласної «Свободи» Олексій Фурман, підпал вчинили з метою помсти за антивладну діяльність Уманця.

«Вочевидь, підпал автомобіля ‒ це помста за його активну позицію. Вони не могли йому зробити нічого, окрім як таку капость. Ми повністю покладаємо відповідальність за підпал на владу», ‒ заявив Фурман.

Він додав, що представники «Свободи» вимагають невідкладного розслідування цього інциденту.

Водночас у поліції Вінницької області повідомляють, що сьогодні у Вінниці в дворі одного з будинків по вулиці Хмельницьке Шосе загорівся автомобіль «Ford Focus». При цьому правоохоронці не вказують, хто є власником цього автомобіля.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадженняза статтею «умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу».

За повідомленням поліції, працівники слідчо-оперативної групи на місці події виявили рештки ємності з залишками рідини, яка,ймовірно, маєзапалювальні властивості. Поліція здійснює заходи для встановлення особи, причетної до вчинення правопорушення.