Уряд створив комісію для розслідування трагедії на шахті «Степова» – Гройсман

Кабінет міністрів України створив комісію для розслідування трагедії на шахті «Степова» у Львівській області 2 березня, повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду.

«Потрібно розібратись детально і досконало що у нас є з безпекою, яка ситуація реально на всіх інших шахтах в Україні. Тому другим розпорядженням буде створена комісія, яка займеться питаннями безпеки на всіх шахтах України», – додав Гройсман.

Як додав віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, упродовж місяця комісія має встановити причини обвалу на шахті і його винуватців.

2 березня о 12:46 на горизонті 550 метрів у 119-й лаві внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34. Загинули восьмеро людей. За повідомленням ДСНС, з травмами та різними за тяжкістю опіками госпіталізовані 20 людей.За попередніми даними, причиною став вибух метану, іскра спричинила пожежу.

За фактом загибелі гірників прокуратура Львівської області порушила кримінальне провадження за статтею про «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».

Сьогодні в Україні оголошено день жалоби за загиблими гірниками.