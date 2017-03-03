Уряд відсторонив від виконання обов’язків голову ДФС Насірова

Кабінет міністрів України відсторонив від виконання обов’язків голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова на час проведення розслідування. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

Виконуватиме обов’язки голови ДФС Мирослав Продан.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

Роман Насіров неодноразово викликався на допит у цій справі, що сам підтверджував нещодавно в одному з інтерв’ю.

За даними програми «Схеми», детективи НАБУ підозрюють голову ДФС у зловживанні владою під час особистого підписання рішень про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти депутата Олександра Онищенка, які фігурують в основному провадженні, так званій «газовій справі Онищенка».

У цій справі детективи НАБУ підозрюють Онищенка в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень. Онищенко заперечував свою причетність до цього і називав порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.