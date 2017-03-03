У Зімбабве внаслідок повеней загинули 246 людей, сотні без даху залишилися над головою з грудня, спонукаючи збіднілий уряд африканської держави до пошуків допомоги.

Влада звернулась до іноземних установ за допомогою у 100 мільйонів доларів, адже аномальні дощі пошкодили дороги, змили мости і посіви, обмеживши кільком поселенням доступ до шляхів постачання життєвоважливих ресурсів.

Уряд авторитарного президента Роберта Мугабе вже відчуває нестачу фінансування через посуху і пошкодила посіви минулого року.

Південь Зімбабве постраждав від повені найсильніше. Збройні сили були використані для порятунку мешканців, які внаслідок негоди не могли покинути місцевість. Зростає занепокоєння, що переповнені греблі несуть загрозу для поселень нижче за течією.