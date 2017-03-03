Насірову зробили операцію, він «у медикаментозному сні» – адвокат

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якому напередодні детективи НАБУ вручили підозру в рамках кримінального провадження і який перебуває у кардіологічному відділенні відомчої лікарні «Феофанія», наразі перебуває «у медикаментозному сні», йому зробили операцію. Про це повідомили його адвокати, передає журналіст програми «Схеми», який перебуває біля відділення інтенсивної терапії у лікарні «Феофанія».

«Насірову з 8 до 10 ранку робили операцію на серці. Зараз він перебуває у медикаментозному сні», – зазначив адвокат Андрій Кузьменко.

«Він (Роман Насіров – ред.) перебуває у палаті інтенсивної терапії. До нього обмежений доступ. Звичайно, ніхто не хоче чинити перешкоди слідству. Але стан здоров’я мого підзахисного вказує на те, що йому необхідно перебувати в лікарні, оскільки з ним проводяться медичні процедури», – заявив адвокат Насірова Андрій Мірошник.

«Стан здоров’я його зараз свідчить про погане самопочуття –це єдине, що я можу сказати. Він зараз не при тямі», – додав він.

Медичні працівники лікарні «Феофанія» відмовляються спілкуватися з журналістами та не коментують стан та діагноз Насірова.

Відділення перебуває під охороною працівників спецназу НАБУ, які охороняють корпус та палату з вечора 2 березня.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

Роман Насіров неодноразово викликався на допит у цій справі, що сам підтверджував нещодавно в одному з інтерв’ю.

За даними програми «Схеми», детективи НАБУ підозрюють голову ДФС у зловживанні владою під час особистого підписання рішень про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти депутата Олександра Онищенка, які фігурують в основному провадженні, так званій «газовій справі Онищенка». Сьогодні уряд відсторонив Насірова від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування.

У цій справі детективи НАБУ підозрюють Онищенка в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень. Онищенко заперечував свою причетність до цього і називав порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.