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03 Березень 2017, Київ 14:29
Новини | Міжнародні

Пєсков назвав розслідування Навального про «корупційні схеми» Медведєва «творчістю засудженого»

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв

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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав розслідування Фонду боротьби з корупцією, створеного опозиціонером Олексієм Навальним, про «корупційні схеми» російського прем’єра Дмитра Медведєва «творчістю засудженого». Про це повідомляє російська агенція «РИА Новости».

«Це не перші приклади творчості цього відомого засудженого громадянина», – сказав Пєсков.

Він заявив, що у Кремлі «з деталями не ознайомлені», водночас не мають чого додати до раніше оприлюдненої заяви речника російського прем’єра Наталії Тимакової.

Тимакова заявила, що «коментувати пропагандистські випади опозиційного і засудженого персонажа, який заявив, що він вже веде якусь передвиборчу кампанію і бореться з владою, безглуздо». Сам Дмитро Медведєв це розслідування не коментував.

2 березня Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального опублікував розслідування про численну нерухомість глави уряду Росії Дмитра Медведєва, яку, як стверджується в публікації, придбали незаконним шляхом.

У розслідуванні йшлося про передачу у власність Медведєву і пов’язаним із ним структурам елітних будинків, виноградників, яхт. У Навального заявили, що обсяг коштів фондів і компаній, які контролює глава російського уряду, складає щонайменше 70 мільярдів рублів. Більшість коштів, за даними фонду, виводиться на офшорні рахунки.

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