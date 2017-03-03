Рада ЄС подовжила санкції щодо Януковича і 14 його соратників

Рада Європейського союзу на рік подовжила дію санкцій стосовно колишнього президента України Віктора Януковича і 14 його соратників.

«Рада ЄС продовжила до 6 березня 2018 року рішення про замороження рахунків 15 осіб, визначених винними в незаконному привласненні українських державних коштів або у зловживанні службовим становищем, що спричинило збиток для українських державних фондів. Одну особу зі списку видалено», – йдеться у повідомленні прес-служби Ради ЄС.

При цьому прізвище цієї особи не уточнюють.

Рішення Ради ЄС щодо санкцій буде опубліковане Офіційному журналі 4 березня 2017 року.

Напередодні посли країн-членів Європейського союзу на своєму засіданні узгодили продовження ще на рік санкцій щодо Януковича і ще 14 його тодішніх соратників. При цьому з колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка санкції мають зняти, пропонує Комітет постійних представників.

Перед цим стало відомо, що в Україні кримінальне провадження щодо Іванющенка остаточно закрите, і це не дає підстав ЄС продовжувати санкції проти нього. Верховний суд України повідомив, що 16 лютого не знайшов підстав для перегляду попередніх судових рішень про закриття провадження щодо Іванющенка, які оскаржував заступник генпрокурора. Бізнесмена Юрія Іванющенка, що також відомий у кримінальних колах на прізвисько «Юра Єнакіївський», звинувачували у причетності до розкрадання коштів Кіотського протоколу у 2012–2014 роках.

У переліку, крім Віктора Януковича, мають лишитися, серед інших, його син Олександр Янукович, колишні прем’єр-міністри Микола Азаров і Сергій Арбузов, колишній голова адміністрації президента Андрій Клюєв. Крім того, в переліку будуть і колишні генеральний прокурор Віктор Пшонка, міністр юстиції Олена Лукаш чи міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.

Ці санкції – заборони на в’їзд до ЄС і замороження активів на території ЄС – були запроваджені навесні 2014 року проти осіб, яких у Євросоюзі вважають відповідальними за дестабілізацію становища в Україні, і відтоді кілька разів переглянуті і продовжені. Дехто з підсанкційних намагався оскаржувати їх у Європейському суді, але там щоразу вирішували, що чинні санкції запроваджені законно (хоча в кількох випадках заднім числом визнавали незаконність цих санкцій у період весни 2014 – весни 2015 років).