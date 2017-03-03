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03 Березень 2017, Київ 14:29
Новини | Міжнародні

В Азербайджані антикорупційного блогера засудили до двох років в’язниці

Азербайджанський блогер Мехман Хусеїнов після суду, 10 січня 2017 року

Азербайджанський блогер Мехман Хусеїнов після суду, 10 січня 2017 року

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Азербайджанський блогер, відомий викриттями корупційних порушень, був звинувачений у злочині і засуджений до 2 років ув’язнення.

Суд у Баку засудив Мехмана Хусеїнова за наклеп через його заяву щодо поліції.

Хусеїнов і його адвокат Елчін Садиков називають вирок політично вмотивованим.

Хусеїнова затримали 9 січня і наступного дня він був визнаний винним у спротиві поліції.

Поліція подала обвинувачення проти Хусеїнова після його заяви про те, що поліцейські побили його і вимагали припинити антикорупційну діяльність.

В грудні і січні Хусеїнов опублікував фото розкішних маєтків, що нібито належать урядовцям і законодавцям.

Правозахисні організації звинувачують уряд президента Ільхама Алієва, який перебуває при владі уже тривалий час, у фабрикуванні кримінальних справ для залякування неугодних і придушення свободи медіа у державі, багатій на нафту.

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