В Азербайджані антикорупційного блогера засудили до двох років в’язниці

Азербайджанський блогер, відомий викриттями корупційних порушень, був звинувачений у злочині і засуджений до 2 років ув’язнення.

Суд у Баку засудив Мехмана Хусеїнова за наклеп через його заяву щодо поліції.

Хусеїнов і його адвокат Елчін Садиков називають вирок політично вмотивованим.

Хусеїнова затримали 9 січня і наступного дня він був визнаний винним у спротиві поліції.

Поліція подала обвинувачення проти Хусеїнова після його заяви про те, що поліцейські побили його і вимагали припинити антикорупційну діяльність.

В грудні і січні Хусеїнов опублікував фото розкішних маєтків, що нібито належать урядовцям і законодавцям.

Правозахисні організації звинувачують уряд президента Ільхама Алієва, який перебуває при владі уже тривалий час, у фабрикуванні кримінальних справ для залякування неугодних і придушення свободи медіа у державі, багатій на нафту.