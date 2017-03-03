Нацрада відмовила «Радио Вести» у продовженні ліцензії на мовлення в Києві

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України на засіданні 3 березня відмовила «Радио Вести» (ТОВ ТРК «Дивосвіт») у продовженні терміну дії ліцензії на мовлення на частоті 104,6 МГц у місті Києві.

У своєму рішенні Нацрада назвала підставою для відмови наявність у радіокомпанії чотирьох не скасованих судом попереджень щодо антиукраїнської риторики в програмах, ретрансляції промов бойовиків, недотримання квот щодо української мови та використання мови ворожнечі в ефірі.

Члени Нацради Сергій Костинський на сторінці у Facebook заявив, що проти продовження терміну дії ліцензії «Радио Вести» у Києві члени ради проголосували одностайно.

«При розгляді питання керувалися законами України і совістю. Пережили тиск і спроби кількох судів блокувати нашу роботу. Одержали підтримку громадськості та ветеранів АТО (на засіданні були представники руху «Відсіч» і батальйону «Січ» – ред.)», – написав Костинський.

У коментарі «Детектор медіа» керівник юридичного департаменту «Радио Вести» Марина Бакуменко повідомила, що радіокомпанія вважає рішення Нацради незаконним та оскаржуватиме його в суді.

Бакуменко зазначила, що 2 березня компанія подала апеляційну скаргу через Франківський районний суд міста Львова, який зупинив розгляд у Нацраді заяви київського «Радио Вести» про продовження строку дії ліцензії. Відтак радіокомпанія планує звернутися до правоохоронних органів із заявами про кримінальну відповідальність членів Нацради за невиконання рішення суду, додала Бакуменко.

Наприкінці листопада минулого року Нацрада з телерадіомовлення оголосила попередження радіостанції «Радио Вести» в Києві через образливі висловлювання в ефірі, зокрема щодо учасників Революції гідності. 23 лютого члени Нацради одностайно підтримали рішення не продовжувати ліцензію «Радио Вести» в Харкові.

Бенефіціарами «Радио Вести» є житель Авдіївки Денис Мозговий і донеччанка Тетяна Александрова. Неофіційно «Радио Вести» пов’язують із колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.