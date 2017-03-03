За минулу добу на Донбасі один військовий загинув, 22 поранені і травмовані – Лисенко

За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі один український військовий загинув, 22 отримали поранення і травми, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

За його даними, на Луганщині вчора вранці внаслідок обстрілу поранений також житель міста Золоте.

Лисенко повідомив, що на донецькому напрямку вночі підтримувані Росією бойовики відкрили вогонь з озброєння на бронетехніці у Луганському, що на Світлодарській дузі, проте основна бойова активність була у Зайцеві та Майорську.

За словами речника АТО, на маріупольському напрямку сепаратисти порушили режим тиші біля Красногорівки і Старогнатівки.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українську сторону в обстрілі селища Зайцеве біля Горлівки. Сепаратисти з угруповання «ЛНР» заявляють, що українські військові минулої доби 19 разів порушили режим тиші, зокрема, обстріляли позиції сепаратистів біля населених пунктів Лозове, Логвинове, Калинівка, Калинове, Березівське.

Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.