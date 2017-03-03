Екс-керівнику ДУС Ігорю Тарасюку повідомлено про підозру – генпрокурор

Колишньому керівнику Державного управління справами Ігорю Тарасюку повідомлено про підозру у кримінальному провадженні щодо за фактами створення і діяльності злочинної організації та заволодінням у її складі державним майном. Про це на сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями ГПУ, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Януковича В.Ф., Януковича О.В., Ставицького Е.А., Литовченка П.В. та інших осіб за фактами створення і діяльності злочинної організації та заволодінням у її складі державним майном – комплексом відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я», загальною вартістю 540 мільйонів гривень. 02.03.2017 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру екс-керівнику Державного управління справами Ігорю Тарасюку», – повідомив Луценко.

За його словами, під час досудового розслідування за місцем проживання Тарасюка відбувся обшук, під час якого виявлено та вилучено документи, 1 мільйон євро, золото та інші речі, які мають значення для слідства. Сьогодні Тарасюку буде обрано запобіжний захід, додав Луценко.

«Щодо інших підозрюваних осіб у даному кримінальному провадженні, які переховуються від органу досудового розслідування, а саме Януковича В.Ф., Януковича О.В., Ставицького Е.А. та Литовченка П.В., Генеральною прокуратурою України внесені клопотання до Печерського районного суду міста Києва про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування. Слідство у провадженні триває», – написав Луценко.

У березні 2014 року Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом заволодіння державним майном в особливо великих розмірах – комплексом будівель будинку відпочинку «Межигірʼя» села Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, а також земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс. Фігурантами цього кримінального провадження стали колишній президент Віктор Янукович, його старший син Олександр, колишній очільник «Танталіту» Павло Литовченко та інші. Через рік Печерський районний суд Києва за клопотанням Генпрокуратури наклав арешт на майно резиденції «Межигір’я».