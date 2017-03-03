Туреччина звинувачує Німеччину у подвійних стандартах через скасовану зустріч з виборцями

Туреччина звинуватила Німеччину у подвійних стандартах після того, як місцева влада перешкоджала переговорам турецького міністра юстицій з прибічниками президента Реджепа Таїпа Ердогана на зустрічі у південній Німеччині.

Зустріч міністра юстицій Бекіра Боздега з прибічниками Ердогана мала відбутися 3 березня у місті Гаггенау і стати частиною тих зусиль, які Анкара докладає для об’єднання 1,5 мільйонів турецьких громадян Німеччини навколо референдуму про збільшення влади турецького президента.

Місцеві органи влади в Гаггенау не дозволили проводити зустріч, пояснюючи це недостатньою кількістю місць.

Скасування викликало критику з боку міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який сказав журналістам в Анкарі, що Берлін повинен «навчитися себе поводити», якщо хоче підтримувати нормальні стосунки з Туреччиною.

У Туреччині 16 квітня буде проходити референдум про внесення змін в конституцію щодо збільшення повноважень президента.

Влада Туреччини заявляє, що зміни принесли б стабільність, у той час, як противники побоюються, що це надзвичайно збільшить повноваження Ердогана і втягне Туреччину в диктатуру.