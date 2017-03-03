Українка Анна Музичук програла фінал чемпіонату світу з шахів

Українська шахістка Анна Музичук програла фінал чемпіонату світу з шахів серед жінок у столиці Ірану Тегерані. Українка поступилася Тань Чжун’ї з Китаю.

Фінал жіночого чемпіонату, що пройшов 3 березня, складався з чотирьох партій, після яких суперниці мали однаковий результат. Тому було призначено тайбрейк, який і визначив переможницю. Загальний рахунок фіналу склав 3,5:2,5 на користь китаянки.

Анна Музичук, яка поступилася титулом чемпіонки світу з класичних шахів, залишається чинною чемпіонкою світу з бліцу та рапіду.