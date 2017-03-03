Україна в січні збільшила збір податків удвічі – Порошенко

Україна в січні збільшила збір податків порівняно із січнем 2016 року вдвічі – з 30-ти до 68 мільярдів гривень, повідомив під час робочої поїздки на Харківщину президент України Петро Порошенко.

«За січень Україна зібрала податків 68 мільярдів гривень Що це? Це – детінізація, бо економіка в два рази не зросла, як би ми не старалися», – сказав Порошенко.

Президент заявив, що все ж у 2016 році економіка почала демонструвати зростання, зокрема в четвертому кварталі – на 4,7%.

«Ті гроші, які раніше йшли в корумповані канали, на фінансування тіньових оборудок зараз заведені до державного бюджету, працюють на оборону і безпеку, на розвиток, на підвищення соціального забезпечення», – сказав Порошенко.

У Мінекономрозвитку України раніше повідомили, що за підсумками січня зростання ВВП України становить 5,1%.