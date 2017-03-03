СММ ОБСЄ: необхідно розвести озброєння біля Донецької фільтрувальної станції

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють про необхідність розведення озброєння біля Донецької фільтрувальної станції (ДФС).

Як повідомив перший заступник СММ ОБСЄ Александр Гуґ,спостерігачі зафіксували чотири сліди від снарядів заборонених Мінськими угодами 82-міліметрових мінометів у ДФС.

За його словами, цей прикрий інцидент свідчить, перш за все, про нехтування потребами цивільного населення, адже майже 400 тисяч жителів по обидва боку розмежування залежать від роботи станції, а резерви води при цьому стрімко вичерпуються.

Гуґ звертає увагу, що влучання снаряду у резервуари з хлором може призвести до масштабної екологічної катастрофи.

«Я не вірю, що хтось навмисно цілився у станцію», – сказав Гуґ, зауваживши, що сторони розміщені занадто близько як одна до одної, так і до станції.

В ОБСЄ зазначають, що залишається надвисоким ризик потрапляння станції під перехресний вогонь через небажання обох сторін конфлікту розводити зброю.

24 лютого після обстрілів зупинила свою роботу Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує питною водою понад 600 тисяч жителів Авдіївки, Ясинуватої та Донецька.

Українська сторона і бойовики звинуватили одне одного у цих обстрілах. Сьогодні у штабі АТО заявили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі зірвали відновлювальні роботи на Донецькій фільтрувальній станції.Сепаратисти, у свою чергу, звинуватили українських військових в порушенні режиму тиші на ДФС.

У Мінську 1 березня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала ініціативу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про забезпечення цілодобового відеоспостереження за Донецькою фільтрувальною станцією.