Справа про вбивство патрульних у Дніпрі: свідок впізнав у підсудному людину, яка стріляла

Під час чергового засідання 3 березня у справі обвинуваченого у вбивстві двох патрульних у Дніпрі Олександра Пугачова у Центральному районному суді Дніпра слухали свідків. Як передає кореспондент Радіо Свобода, під час свідчень водій маршрутного таксі Валерій Тимонін, який намагався завадити нападнику зникнути з місця злочину, заявив, що впізнає у підсудному людину, яка стріляла в патрульних.

За словами Валерія Тімоніна, чоловік зробив близько 8 пострілів в патрульних поліцейських та в маршрутне таксі, в якому він перебував.

Водночас мати загиблої патрульної поліцейської Ольги Макаренко Надія Лещик підтвердила свій намір стягнути з обвинуваченого у вбивстві її доньки 3 мільйони гривень компенсації моральних збитків.

Обвинувачений, як і раніше, провини не визнає.

25 вересня 2016 року в Дніпрі водій автомобіля, якого зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні Артем Кутушев і Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення «Торнадо».

Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.