В Одесі активісти протестують проти результатів конкурсу на заступників голови ОДА

В Одесі громадські активісти зібралися на протест проти результатів конкурсу з обрання заступників керівника Одеської обласної державної адміністрації.

Учасники протесту мають претензії до умов проведення конкурсу та перемоги Олександра Терещука на посаду першого заступника голови ОДА.

Активісти вказують на непрозорість формування конкурсної комісії, ракурс камер, під якими транслювалося виконання завдань, оскільки, як вважають активісти, неможливо було бачити, чи є кворум, чи дійсно члени комісії спостерігають за процесом і не підказують конкурсантам.

«Це фарс, а не конкурс. Краще б вже як раніше – самі призначили б людину і відповідали за це призначення. А так, прикриваючись конкурсом, проводять кого хочуть на посади і прикриваються конкурсом», – заявила організатор акції Яна Тітаренко.

Активістів дивує перемога на конкурсі Терещука, вони здивовані тим, що людина з двадцятирічним досвідом в силових структурах змогла перемогти фахівців у сфері соціально-економічних та земельних завдань, які є невід’ємною частиною роботи першого заступника керівника ОДА.

Окрім цього, громадські діячі вказують на те, що Терещук відправляв волинських «беркутівців» на Майдан у Київ та був люстрований у червні 2015 року, хоча і пізніше реабілітований указом президента України Петра Порошенка.

Активісти висунули вимогу голові ОДА пояснити, чому були допущені такі порушення і один з конкурсів виграла така особа.

Водночас голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов не бачить порушень у ході проведення конкурсу і заявляє про готовність працювати з будь-яким переможцем.

«Якщо ми кажемо що конкурс проведений не за законом, тоді ми маємо чітко сказати – чому. На сьогоднішній день я не бачу жодного моменту порушення процедури. Камери показували всіх конкурсантів, а якщо комусь підказували б – інші б це помітили. Аудіозапис тестування є, його теж можна отримати. Я буду працювати з тим переможцем, який пройде спецперевірку», – сказав Степанов, додавши, що знає Терещука як «надійного правоохоронця».

«Щодо економічних питань – насправді перший заступник не курирує економічні питання, а виключно питання оборони, правоохоронної сфери та екології, але не економічні. Щодо його репутації – я не обирав цього кандидата, його обрала комісія», – додав він.

Активісти заявили про намір написати листа президентовіз вимогою провести новий, більш прозорий, конкурс.

27 лютого Олександр Терещук виграв конкурс на посаду першого заступника голови Одеської облдержадміністрації.