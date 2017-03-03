Суд передбачив для екс-керівника ДУС Тарасюка заставу і низку зобов’язань – ГПУ

Печерський районний суд Києва призначив заставу для екс-керівника Державного управління справами Ігоря Тарасюка в розмірі 6 мільйонів 400 тисяч гривень, повідомила речниця Генпрокуратури Лариса Сарган на сторінці у Facebook. За її словами, відповідне рішення оголосила суддя Тетяна Остапчук.

«Тарасюк зобов’язаний здати закордонні паспорти, протягом 5 днів на нього мають одягти електронний браслет, а також він має повідомляти прокуратуру про зміну місця проживання. Така ухвала суду діятиме до 1 травня 2017 року», – повідомила Сарган.

Ігор Тарасюк самостійно покинув приміщення суду, уточнила речниця ГПУ.

Генпрокурор Юрій Луценко 3 березня повідомив, що напередодні прокуратура повідомила про підозру екс-керівнику Державного управління справами Ігорю Трасюку у кримінальному провадженні «за фактами створення і діяльності злочинної організації та заволодінням у її складі державним майном – комплексом відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я», загальною вартістю 540 мільйонів гривень». За словами Луценка, за місцем проживання Тарасюка відбувся обшук, у ході якого було вилучено документи, 1 мільйон євро, золото та інші речі.