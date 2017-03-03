У Казахстані схвалили в першому читанні подані президентом зміни до Конституції

Парламент Казахстану на спільному засіданні обох палат схвалив у першому читанні проект змін до Конституції, який подав президент Нурсултан Назарбаєв.

Друге й останнє читання призначене вже на понеділок, 6 березня.

Днями Назарбаєв заявив, що всі поправки, за винятком однієї, яку він відкликав, не викликали заперечень у суспільстві під час обговорення, тому він відмовився від своєї первісної ідеї винести їх на референдум і подав на затвердження до парламенту.

Більшість цих змін стосуються перерозподілу повноважень між гілками влади. Раніше президент Казахстану заявляв, що планує через ці зміни передати частину своїх нині надшироких повноважень парламентові й урядові, а на себе взяти роль «верховного арбітра» у відносинах між ними.

Критики заявили з цього приводу, що, можливо, через такі зміни готується сценарій майбутньої передачі влади від нині 76-річного Назарбаєва, який незмінно й фактично одноосібно керує Казахстаном як авторитарний лідер іще з радянських часів – від 1989 року. Досі законодавчі зміни в Казахстані тільки посилювали владу президента.