У Росії суд заочно заарештував екс-депутата Вороненкова

У Росії Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова на два місяці.

У разі свого повернення в Росію він буде взятий під варту.

Раніше цього місяця Слідчий комітет Росії оголосив у федеральний розшук колишнього депутата Державної думи Росії від Комуністичної партії Дениса Вороненкова у федеральний розшук. Повідомлялося, що це пов’язано з розслідуванням справи проти нього за підозрою в рейдерському захопленні будівлі в центрі Москви в 2010-2011 роках.

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства.

Народний депутат Валерій Пацкан, який входить в комісії при президентові України з питань громадянства, повідомив, що Вороненков отримав українське громадянство на підставі родинних зв’язків в Україні. За словами Пацкана, деякі члени родини Вороненкова проживають у Херсонській області.

В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.