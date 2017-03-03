Екс-голова ДУС Тарасюк заявив про намір сплатити заставу у понад 6 мільйонів гривень

Колишній керівник Державного управління справами Ігор Тарасюк повідомив, що внесе заставу в розмірі 6 мільйонів 400 тисяч гривень в обумовлений судом термін. Як сказав Тарасюк після закінчення засідання Печерського районного суду у п’ятницю, залишати територію України він не збирається.

«Я і мої адвокати ще не мали змоги ознайомитися з матеріалами справи, але рішенням суду я задоволений. Більше я нічого не можу сказати, оскільки взяв зобов’язання не розголошувати таємницю слідства. Я буду знаходитись в Україні і буду працювати. Заставу я внесу», – сказав Тарасюк.

Він додав, що сплатити заставу йому допоможуть друзі. Він висловив сподівання, що зможе вирішити це питання впродовж п’яти днів.

Тарасюк також заявив, що один мільйон євро, про які за наслідками обшуку в його помешканні повідомило ГПУ, йому не належать.

«Можна знайти все що завгодно, коли хочеться. Це не мої гроші», – сказав Тарасюк.

Раніше сьогодні Печерський районний суд Києва призначив заставу для екс-керівника Державного управління справами Ігоря Тарасюка в розмірі 6 мільйонів 400 тисяч гривень, також його зобов’язали здати закордонні паспорти, одягли електронний браслет і постановили повідомляти прокуратуру про зміну місця проживання. Ухвала суду діятиме до 1 травня.

Генпрокурор Юрій Луценко 3 березня повідомив, що напередодні прокуратура повідомила про підозру екс-керівнику Державного управління справами Ігорю Трасюку у кримінальному провадженні «за фактами створення і діяльності злочинної організації та заволодінням у її складі державним майном – комплексом відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я», загальною вартістю 540 мільйонів гривень». За словами Луценка, за місцем проживання Тарасюка відбувся обшук, в ході якого було вилучено документи, 1 мільйон євро, золото та інші речі.