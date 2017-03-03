Директор Інституту нацпам’яті В’ятрович пов’язує інцидент з вінком зі спробою залякати

Керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович пов’язує інцидент з вінком зі спробою залякати задля зупинки діяльності інституту. Про це він заявивв коментарі Радіо Свобода.

«Підтверджую. Самого вінка я не бачив. Я так розумію, його поставили, сфотографували і після цього забрали. Судячи з фото, це було зроблено вчора – на фото обгорілі іпомиті двері. Пов’язую це зі спробами залякати, щоб зупинити діяльність інституту», – сказав директор Інституту Нацпам’яти.

«Я думаю, що це якісь проросійські сили в Україні або навіть за її межами», – додав він.

Раніше В’ятрович повідомив, що в коментарях до його дописів у соцмережах публікували фото з «похоронним» вінком з його іменем біля дверей Інституту.

Останнім часом в Українському інституті національної пам’яті повідомляли про низку атак, зокрема, 1 березня В’ятрович заявив, що вночі невідомі підпалили двері Інституту.

16 лютого В’ятрович повідомляв, що під дверима Українського інституту національної пам’яті невідомі розлили червону фарбу і залишили наліпки «Славянская стража». Крім того, того ж дня невідомі намагалися напасти на директора Інституту.

Український інститут національної пам’яті є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам’яті. Серед завдань інституту – організація вивчення історії українського державотворення, боротьби за відновлення державності та поширення відповідної інформації в Україні та світі.