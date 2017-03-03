У НАБУ повідомили про розслідування 34 справ за фактами з е-декларацій

Національне антикорупційне бюро України за даними, наведеними в е-деклараціях, розпочало низку нових розслідувань, кількість яких на сьогодні складає 34. Про це інформує у п’ятницю прес-служба відомства.

«Два кримінальні провадження відкрито за фактами декларування недостовірної інформації (ст.366-1 Кримінального кодексу України) заступником одного з міністрів та військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України. Ще два провадження розпочато за фактами незаконного збагачення народним депутатом (ч.3 ст. 368-2 КК України) та службовою особою Державної фіскальної служби України», – йдеться в повідомленні.

Серед справ, які нині розглядає НАБУ за підсумками розгляду е-декларацій, 15 стосуються суддів, 8 – народних депутатів, 2 – голів райдержадміністрацій, 2 – керівників органів виконавчої влади, решта – посадовець органів юстиції, заступник голови облради, представники правоохоронних органів та прокуратури, Державної фіскальної служби, ЗСУ.

У ніч на 31 жовтня 2016 року завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які посідають відповідальне й особливо відповідальне становище. Друга хвиля електронного декларування почалася 1 січня 2017 року і триватиме до 1 квітня для службових і посадових осіб, які працюють в органах влади та місцевого самоврядування, у державних та комунальних установах, закладах і організаціях.

НАБУ розслідує кримінальні правопорушення щодо декларування недостовірної інформації і незаконного збагачення, вчинених найвищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи.