Уряд призначив компенсації постраждалим внаслідок вибуху на шахті на Львівщині

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про призначення компенсації родинам загиблим та травмованим внаслідок вибуху на шахті №10 «Степова» у Львівській області.

Відповідно до рішення уряду, родинам загиблих нададуть 500 тисяч гривень, постраждалим – по 75 тисяч гривень.

«Пропонуємо виділити Львівській обласній державній адміністрації з резервного фонду державного бюджету кошти у розмірі 5,5 мільйонів гривень для надання фінансової допомоги», – сказав перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов під час оприлюднення проекту розпорядження Кабміну.

Крім того, уряд створив комісію для розслідування трагедії на шахті «Степова», упродовж місяця комісія має встановити причини обвалу на шахті і його винуватців.

2 березня о 12:46 на горизонті 550 метрів у 119-й лаві внаслідок вибуху сталося завалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34. Загинули восьмеро людей. За повідомленням ДСНС, з травмами та різними за тяжкістю опіками госпіталізовані 20 людей.За попередніми даними, причиною став вибух метану, іскра спричинила пожежу.

За фактом загибелі гірників прокуратура Львівської області порушила кримінальне провадження за статтею про «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».

Сьогодні в Україні оголошено день жалоби за загиблими гірниками.