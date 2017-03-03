Україна припинить контакти із захопленими бойовиками підприємствами Донбасу – Черниш

Усі господарські контакти з українського боку з підприємствами, захопленими бойовиками угруповань «ДНР» та «ЛНР», буде припинено, заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій України Вадим Черниш.

За його словами, суб’єктами відносин з українськими підприємствами можуть бути лише ті компанії, які працюють у правовому полі України.

Лідер сепаратистського угруповання «ДНР» Олександр Захарченко сьогодні заявив про розірвання будь-яких зв’язків з Україною. «Нам Україна для того, щоб вижити і жити нормально, не потрібна… На сьогоднішній момент ми рубаємо всі зв’язки з Україною», – сказав Захарченко.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» днями заявили, що будуть запроваджувати «зовнішнє управління» на зареєстровані в Україні підприємства через блокаду торгівлі з непідконтрольними територіями.

Донецькі бойовики на своїх сайтах 3 березня заявили про запровадження «тимчасових адміністрацій» на 43 підприємствах на окупованих територіях Донецької області, що дотепер працювали у правовому полі України. Підтвердження цих даних з інших джерел немає.