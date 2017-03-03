Упродовж дня бойовики стріляли 62 рази, поранено одного українського військового – штаб АТО

Упродовж дня підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 62 обстріли позицій Збройних сил України, в результаті бойових дій поранений один український військовослужбовець. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, з 82 і 120-міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бойовики стріляли по Авдіївці, шахті Бутівці, Пісках, Верхньоторецькому, Невельському, Опитному, Зайцевому, Луганському. Бойові атаки сепаратисти також здійснювали на маріупольському і луганському напрямках.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українська сторона з початку тижня здійснила 11 тисяч обстрілів. Сепаратисти з угруповання «ЛНР» заявили, що українські військові минулої доби 19 разів порушили режим тиші. Сьогодні, за даними бойовиків, ЗСУ обстріляли селище Фрунзе, в результаті чого був поранений один місцевий житель.

Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.