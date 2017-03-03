ХТЗ відновлюється після блокади поставок комплектуючих із Росії – Порошенко

Харківський тракторний завод (ХТЗ) починає відновлення після блокади поставок комплектуючих із Росії, заявив 3 березня під час огляду конвеєра на підприємстві президент України Петро Порошенко.

«Впевнений у тому, і з керівництвом ми сьогодні детально проговорили, починаємо імпортозаміщення, починаємо виходити з тої блокади, яку організувала для нас Росія з постачання комплектуючих», – сказав Порошенко.

За його словами, інвестор Олександр Ярославський підприємства вклав 150 мільйонів гривень у закупівлю комплектуючих.

Порошенко також обговорив з інвестором та керівництвом тракторного заводу плани відмови від закупівлі двигунів «ЯМЗ» («Ярославський моторний завод» Росії), і заміну їх на інші – німецькі або китайські.

Власник контрольного пакету акцій ХТЗ Олександр Ярославський, в свою чергу, заявив, що завод набирає обертів і планує випустити з конвейєра близько двох тисяч агромашин різної потужності.

У січні Харківський тракторний завод відновив свою роботу після тривалої перерви, викликаної тим, що майно і банківські рахунки підприємства були заарештовані на підставі низки кримінальних справ.

Торік у червні СБУ повідомила, що гендиректор ХТЗ Андрій Коваль здійснив підготовку до демонтажу обладнання ливарних цехів з метою вивезення його до Росії. Йому було повідомлено про підозру у підготовці до вчинення диверсії і оголошено в розшук.

Наприкінці квітня бізнесмен Олександр Ярославський за пропозицією австрійця Зігфріда Вольфа, інвестора ХТЗ, придбав у нього контрольний пакет акцій підприємства.