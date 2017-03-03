80% території Луганщини та Донеччини покриті українським мовленням – Стець

Вісімдесят відсотків території підконтрольної українській владі на Донбасі покриті сигналом українських теле- та радіоканалів. Про це в коментарі Радіо «Донбас.Реалії» заявив міністр інформаційної політики України Юрій Стець. Він також зазначив, що окрім підконтрольних територій, частково покриті українським мовленням і непідконтрольні території. Зокрема, сигнал є в окупованих Горлівці та Донецьку.

«Як би не говорили, що це не правда, вже є відеофакти. Так, там чують і бачать українські телеканали і радіостанції», – зазначив Стець.

Міністр також наголосив, що глушіння сигналу сепаратистських ЗМІ з непідконтрольних Києву територій Донбасу так само, як і відновлення українського мовлення, є ключовим для міністерства.

«Порушу це питання на військовому кабінеті і так само на РНБО. Ми маємо, зрештою, не тільки робити те, що пов’язано з прямою роботою Міністерства інформаційної політики – відновлювати українське мовлення, а й більш активно займатися глушінням сигналу телеканалів і радіостанцій сепаратистських угруповань «ЛНР» та «ДНР». Не дам більше можливості силовим структурам уникати цього питання», – сказав міністр.

Ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко 3 березня заявив, що мовлення сепаратистських теле- і радіоканалів розширено на низку регіонів України. За даними сайтів бойовиків, йдеться про мовлення на Дніпропетровську, Харківську та Херсонську області.

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