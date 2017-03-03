У приміщенні міськради Сум кинули димову шашку, поліція відкрила кримінальне провадження

Під час тривалої суперечки між членами Сумського виконавчого комітету та активістами щодо затвердження результатів транспортного конкурсу у приміщення міськради, де проходило засідання, невідома особа кинула димову шашку. Як передає кореспондент Радіо Свобода, через сильне задимлення засідання довелося перенесли в інше приміщення. Утім там зібрались лише 8 членів виконкому, з потрібних для кворуму 9-ти, тож засідання закрили.

За фактом хуліганства сумська поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, причиною конфлікту стало відхилення пропозиції депутатів Сумської міськради Андрія Крамченкова та Володмира Чепіка виключити питання щодо транспортного конкурсу з порядку денного засідання виконкому.

За словами депутатів, розгляд цього питання є порушенням Закону України «Про доступ до публічної інформації». Оскільки проект рішення був опублікований лише 2 березня, а відтак не пройшов 20-денний термін, передбачений законодавством.

Міський голова Сум Олександр Лисенко назвав ситуацію умисним зривом засідання та лобіюванням інтересів перевізників, які не перемогли у конкурсі.

Активісти не задоволені результатами, згідно з якими перемогли перевізники зі старими автобусами з малою пасажиромісткістю. Крім того, вони впевнені, що влада поспішає з визнанням результатів, оскільки захищає інтереси «своїх» перевізників. А також хоче встигнути до 7 березня, коли має відбутися засідання Харківського Апеляційного суду щодо скасування конкурсу.

Результати транспортного конкурсу у Сумах оприлюднили 28 лютого.