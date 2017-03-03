Висновки у «справі Насірова» можна буде робити після призначення аудитора для НАБУ – Каленюк

Висновки у справі усуненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова можна буде робити після призначення незалежного аудитора для НАБУ. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила виконавчий директор «Центру протидії корупції» Дар’я Каленюк.

«Ми про реакцію «БПП» на затримання Романа Насірова будемо судити по прізвищу аудитора, якого призначить парламент і президент для того, щоб проводити аудит НАБУ. Спроба минулого тижня просунути невідомого, ніким не знаного британця з порушенням процедури, є свідченням того, що фракція президента зацікавлена в тому, щоб мати підконтрольного аудитора і зняти Ситника», – заявила Каленюк.

За її словами, у грудні минулого року профільний комітет провів конкурс на посаду незалежного аудитора і рекомендував парламенту делегувати за своєю квотою Роберта Сторча​. Проте інший кандидат, Нейджел Браун, був запропонований без консультацій.

«Депутати антикорупційного комітету проголосували за кандидатуру Сторча. З порушенням процедури виник звідкись невідомий Нейджел Браун», – додала Каленюк.

Натомість представник фракції «Блоку Петра Порошенка» народний депутат Іван Вінник відкинув звинувачення у процедурних порушеннях.

«Прошу припинити цю дискусію з приводу Сторча. Фракція делегувала професійного антикорупціонера Сергія Лещенка, який на цьому заробляє собі на життя, до відповідного комітету Верховної Ради, який розглядав усі кандидатури, зокрема Сторча. Ми чекали звіту на фракції від Сергія Лещенка з приводу Сторча або когось іншого, але Сергій Лещенко не ходить на фракції», – пояснив Вінник.

Про маніпуляції щодо призначення незалежного аудитора також заявляла Міжнародна антикорупційна організація Transparency International.

У 2017 році у НАБУ проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Однією з підстав для відставки директора бюро є висновок комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності НАБУ про неефективність діяльності бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.

У грудні минулого року комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту делегувати за своєї квотою аудитора Роберта Сторча в цю комісію. Проте у лютому цього року Верховна Рада не змогла визначити кандидата до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту НАБУ.