Росія і НАТО провели перші переговори військових високого рівня за три роки

Чільні військові посадовці з союзу НАТО і з Росії провели перші прямі переговори за останні три роки, відколи Північноатлантичний союз перервав із Росією практичні контакти, залишивши лише політичні, через російську агресію проти України.

Як повідомили у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, телефонну розмову провели голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел і голова Генерального штабу Збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов. Обидва генерали, мовиться в повідомленні, домовилися залишатися на зв’язку.

У Москві заявили, що в перебігу розмови йшлося про відновлення співпраці, відвернення випадкових інцидентів між збройними силами сторін та інші нагальні безпекові питання. При цьому, заявила російська сторона, Герасимов висловив занепокоєння через «значне посилення військової активності НАТО біля кордонів Росії». Обидві сторони підтвердили необхідність «взаємних кроків для зменшення напруженості і стабілізації становища в Європі», заявили в Москві.

Відносини між НАТО й Росією різко погіршилися після окупації Росією українського Криму, а потім її агресії на частині українського Донбасу. Північноатлантичний союз перервав усю практичну співпрацю з Москвою, але залишив можливість політичних контактів.