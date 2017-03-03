США заявили про порушення прав людини в Україні у зв’язку з конфліктом на сході

Державний департамент США повідомив у черговому щорічному звіті про становище з правами людини у світі, що в Україні найбільші порушення прав людини сталися у зв’язку з конфліктом на сході України і окупацією частини українського Донбасу.

«Підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі коїли викрадення, тортури й незаконні утримування, використовували дітей як солдатів, придушували незгоду і накладали обмеження на гуманітарну допомогу», – мовиться у звіті.

Повідомляють і про зловживання з боку урядових сил, але меншою мірою, додали в Держдепартаменті.

Як мовиться у звіті, з боку влади України є проблеми з судовою системою, що порушує права людини. «Влада переважно не вживала належних заходів для переслідування й покарання більшості посадовців, що чинили зловживання, що створило атмосферу безкарності», – мовиться у звіті.

Також у документі згадано, що міжнародні правозахисні організації й ООН побачили «значні недоліки» в розслідуванні порушень прав людини, скоєних урядовими силовими структурами.

Окупованому Кримові присвячений окремий підрозділ української частини звіту. Там, зокрема, йдеться про те, що найсуттєвіші порушення прав людини на півострові прямо пов’язані з російською окупацією.

«Російські силовики влаштували широку кампанію залякування з метою придушити незгоду й спротив окупації – викрадення, зникнення, фізичні зловживання, політичні переслідування, постійні допити… Окупаційна влада позбавила членів певних груп, у першу чергу українців і кримських татар за національністю, засадничих громадянських свобод, включно з правом на демонстрацію свого громадянства й національності, вони зазнають систематичної дискримінації», – мовиться у кримському підрозділі звіту.

Державний департамент США оприлюднює такий звіт із оглядом стану прав людини у всьому світі щороку. Загалом у ньому оглянули становище в майже 200 країнах чи територіях.