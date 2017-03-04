Минулої доби бойовики на Донбасі здійснили 115 обстрілів, двоє українських військових поранені – штаб

Минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 115 обстрілів позицій Збройних сил України, в результаті бойових дій поранені двоє українських військовослужбовців. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, під час бойових атак на всіх напрямках сепаратисти використовували великокаліберні кулемети, міномети, гранатомети та вели вогонь з БМП. Крім того, з протитанкових ракетних комплексів обстріляли Кримське. По Авдіївці вогонь вів танк, додали у штабі.

В угрупованні «ДНР» заявили, що через нічний обстріл з боку ЗСУ на околицях Донецька і Горлівки пошкоджено 11 будинків. Луганські сепаратисти повідомляють про 18 випадків порушення режиму тиші українськими військовими.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.