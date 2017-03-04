У Йорданії стратили 15 людей за звинуваченням у тероризмі та інших злочинах

Удосвіта 4 березня у Йорданії стратили 15 раніше засуджених осіб, повідомив міністр інформації Махмуд аль-Момані. За його словами, 10 людей було повішено за звинуваченням у тероризмі, ще 5 – у інших «огидних» злочинах, таких як зґвалтування, додав міністр.

Усі повішені були йорданцями, смертну кару провели в одній із в’язниць столиці Йорданії Аммана.

У період 2006-2014 років у Йорданії діяв мораторій на смертну кару. У 2005 році король Абдалла II заявляв, що Йорданія хоче стати першою близькосхідною країною, де до людей не буде застосовуватись найвища міра покарання.

Хоча суди виносили смертні вироки, вони все ж не проводилися. Однак на тлі зростання злочинності в грудні 2014 року у Йорданії повісили 11 осіб, засуджених за вбивство. Цей крок викликав критику з боку правозахисних організацій. Пізніше були проведені ще кілька страт звинувачених у тероризмі.