Де Містура заявив про намір провести у Женеві ще один раунд переговорів щодо Сирії наприкінці березня

Представник ООН щодо Сирії Стеффан де Містура заявив про повернути за стіл переговорів сторони конфлікту у Сирії наприкінці березня у Женеві.

«Я планую запросити сирійських учасників сюди в березні на п’ятий раунд», – сказав Стаффан де Містура 3 березня на завершення 9-денних переговорів під егідою ООН щодо Сирії у швейцарському місті Женева.

За словами представника ООН, вже є «чіткий порядок денний» для наступного раунду переговорів, в тому числі щодо боротьби з тероризмом, як наполягали представники сирійського уряду. Де Містура втім не оголосив конкретну дату наступного раунду переговорів у Женеві.

Він проводив зустрічі з представниками уряду і лідерами опозиції, щоб покласти край конфлікту, який почався в березні 2011 року з протестів проти президента Башара Асада.

Відтоді, щонайменше 300 тисяч людей загинули і мільйони були змушені покинути власні домівки через бойові дії, що створило одну з найбільших міграційних криз у в Європі з часів Другої світової війни.

У конфлікті також беруть участь бойовики угруповання «Ісламська держава», які воюють фактично проти обох сторін – уряду і повстанців.

Виступаючи перед журналістами 3 березня, провідний представник сирійської опозиції на мирних переговорах у Женеві Наср аль-Харірі заявив, що останній раундзакінчився без «чітких результатів». Він також залишився незадоволений тим, що що учасники переговорів не змогли продовжити додаткові сесії під час переговорів. Водночас він додав, що все ж ці 9 днів у Женеві мали більш позитивні результати, ніж попередні раунди переговорів.

На переговорах були представники Туреччини, Саудівської Аравії і США, які підтримують головні опозиційні сили, та Росії, яка підтримує уряд Асада.