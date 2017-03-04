Трамп вимагає розслідування «зв’язків» демократів Шумера і Пелосі з Росією

Президент США Дональд Трамп закликав провести розслідування щодо політиків-демократів Чарльза Шумера та Ненсі Пелосі через їхні, як він заявив, «зв’язки» з Росією і президентом Володимиром Путіним.

«Ми повинні почати негайне розслідування щодо сенатора Шумера і його зв’язків з Росією і Путіним. Справжній лицемір», – написав Трамп на сторінці у Twitter, додавши фото 2003 року, де Шумер і Путін п’ють разом каву з тістечками.

Пізніше президент США розмістив світлину із провідним демократом, членом Палати представників Ненсі Пелосі (від Каліфорнії), яка зображена на обіді з російськими чиновниками в 2010 році.

«Після Шумера я пропоную провести ще одне розслідування – щодо зв’язків Пелосі з Росією і її брехні з цього приводу», – додав Трамп.

Лідер сенатської меншості з Нью-Йорка Чарльз Шумер відповів Трампу, заявивши, що «з радістю розповість» про його зустрічі з Путіним, що, за його словами, мали місце «за присутності преси і громадськості». Він запропонував Трампу зробити те саме.

Ненсі Пелосі у відповідь на заклик президента США Дональда Трампа провести розслідування щодо неї через «зв’язки» з Росією звинуватила американського президента в некомпетентності.

«Дональд Трамп не знає різниці між офіційною зустріччю, яку знімає преса, і закритою секретною зустріччю, про яку збрехав його міністр юстиції під присягою», – написала Пелосі в Twitter.

Нова адміністрація президента США Дональда Трампа опинилася під шквалом запитів від політиків і громадськості щодо можливих зв’язків з російською владою і контактів команди Трампа з посадовцями Росії під час президентської виборчої кампанії 2016 року.

Розвідувальні служби США та окремі політики як демократи, так і республіканці, стверджують, що Москва намагалася втручатися в американську президентську кампанію. Кремль ці звинувачення відкидає.