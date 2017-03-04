Ердоган назвав заарештованого в Туреччині кореспондента Die Welt «німецьким шпигуном»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав заарештованого кореспондента газети Die Welt Деніза Юджеля «німецьким шпигуном».

«Він як представник РПК (угруповання «Робітнича партія Курдистану») і німецький агент, протягом місяця переховувався в консульстві Німеччини. Цілий місяць ми вимагали видати його нам, щоб він постав перед судом», – сказав Ердоган 3 березня у Стамбулі.

Відносини між Туреччиною та Німеччиною і до арешту німецького журналіста були напруженими через заяви Берліна про утиски владою громадськості після невдалої спроби державного перевороту в липні минулого року. Водночас тисячі жителів Німеччини, родом з Туреччини, провели торік влітку акції на підтримку політики Ердогана.

Серед звинувачень, які закидає Анкара журналісту Юджелю, не лише шпигунство на користь Німеччини, а й пропаганда забороненого в Туреччині угруповання «Робітнича партія Курдистану» та зв’язки з священнослужителем у вигнанні Фетхуллахом Ґюленом, якого Ердоган вважає натхненником військового перевороту.

Протестувальники по всій Німеччині вийшли на вулиці, щоб підтримати Деніза Юджеля, у якого подвійне – німецьке і турецьке громадянство.

Німецька газета Die Welt повідомила про затримання свого кореспондента у Туреччині 17 лютого. Видання вказувало, що причиною стали матеріали Юджеля про злам пошти міністра енергетики Туреччини Берата Албайрака – зятя президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Деніз Юджель є першим західним журналістом, затриманий в рамках перевірок турецькою владою ЗМІ у справі про невдалий держпереворот.