Насірова перевезли в інший медзаклад для підтвердження або спростування діагнозу – НАБУ

Усуненого від обов’язків голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова транспортували з лікарні «Феофанія» в інший медичний заклад, повідомили в прес-службі Національного антикорупційного бюро України в суботу.

«Його перевезли в інший медичний заклад з метою підтвердження або спростування діагнозу. Залежно від висновків медиків буде ухвалено рішення про терміни і спосіб проведення (судового) засідання з обрання запобіжного заходу», – йдеться в повідомленні.

Як додали в НАБУ, засідання з обрання запобіжного заходу Насірову має відбутися не пізніше вечора неділі, 5 березня.

Тим часом сам Роман Насіров заявив, що не імітує захворювання і налаштований з часом піти до суду для обрання йому запобіжного заходу. Про це йдеться на сторінці Насірова у Facebook.

«Я не збираюся ні в якому разі їздити на лікарняному візку і не імітую захворювання. У мене достатньо власної гідності та поваги до закону, і тому я налаштований з часом піти до суду та особисто взяти участь у засіданні, на якому розглядатиметься запобіжний захід щодо мене», – йдеться в повідомленні від імені Насірова.

Він додав, що «працював на межі», і його «організм не витримав раптового психологічного тиску».

Також Насіров запевнив, що не збирається тікати з України. «Я – патріот України, тут живуть мої батьки, дружина, троє дітей, друзі. Я нікуди не збирався тікати, і не робитиму цього в майбутньому», – сказав він.

В ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи Національного антикорупційного бюро України на виконання доручення прокурора САП вручили голові Державної фіскальної служби Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт.

Раніше 2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

Роман Насіров неодноразово викликався на допит у цій справі, що сам підтверджував нещодавно в одному з інтерв’ю.

За даними програми «Схеми», детективи НАБУ підозрюють голову ДФС у зловживанні владою під час особистого підписання рішень про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти депутата Олександра Онищенка, які фігурують в основному провадженні, так званій «газовій справі Онищенка».

У цій справі детективи НАБУ підозрюють Онищенка в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень. Онищенко заперечував свою причетність до цього і називав порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.