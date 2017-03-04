Всесвітня боксерська рада усунула росіянина Олександра Повєткіна від участі в боях на невизначений термін

Всесвітня боксерська рада (WBC) усунула 37-річного росіянина Олександра Повєткіна від участі в боях на невизначений термін. Рішення ухвалили після того, як проба боксера дала позитивний результат на мельдоній. Крім того, Повєткін має сплатити 250 тисяч доларів штрафу за допінг.

У травні минулого року Повєткін мав битися з американцем Деонтеєм Уайлдером в Москві за звання чемпіона світу в суперважкій вазі. За дев’ять днів до бою стало відомо, що проба росіянина дала позитивний результат на допінг. Після цього в WBC заявили, що в разі, якщо Повєткін протягом року не пройде ще допінг-тест, йому заборонять боксувати.

Чергове порушення правил було зафіксовано в грудні 2016-го перед боєм з канадцем Бермейном Стіверном – в організмі Повєткіна знайшли заборонений препарат. На початку лютого стало відомо, що позитивний результат дала і допінг-проба.

Боксер зможе подати заявку на відновлення в Раді тільки через рік, повідомили в WBC.

Олександр Повєткін є одним з найбільш титулованих боксерів-важковаговиків Росії.