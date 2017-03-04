Сербія: крайні праві вигукували проросійські гасла під час виступу Моґеріні в парламенті

Голову європейської дипломатії Федеріку Моґеріні зустріли свистом і проросійськими вигуками представники крайніх правих сил під час її виступу в парламенті Сербії 3 березня.

Коли в перебігу свого 25-хвилинного виступу Моґеріні закликала до інтеграції Західних Балкан до ЄС, окремі депутати сербського парламенту, що виступають проти вступу Сербії в ЄС і за більш тісні зв’язки з Росією, почали грюкати по лавках і скандувати «Сербія, Росія! Нам не потрібен Союз!». Дехто із законодавців розгорнув плакат із написом «Сербія не довіряє Брюсселю».

«Це некрасиво бути грубими із леді. Але це питання політики… Йдеться про складну політичну ситуацію тут, в регіоні, а також про різні способи інтерпретувати шлях, по якому йти Сербії», – прокоментувала ситуацію верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки.

Моґеріні заявила депутатам, що Сербія відіграє важливу роль у підтриманні миру в Балканському регіоні. Сербія, ЄС і Західні Балкани загалом є тісно пов’язані і потребують одне одного, додала вона.

«На вас є велика відповідальність, бо Сербія завжди була на перехресті різних світів», – зазначила Моґеріні, яка розпочала своє турне Західними Балканами з Чорногорії і закінчить у Косово.

Сербія переживає розкол між тими, хто прагне до інтеграції з Заходом, і тими, хто хоче тісного союзу з Росією.

Зросла також напруженість у відносинах Сербії з Боснією та Хорватією. Сербія також відмовилася визнати незалежність своєї колишньої провінції Косова, на чому перед вступом Сербії в ЄС наполягають у блоці. Політична нестабільність також загрожує південним сусідам Сербії – Македонії і Чорногорії.

Своєю поїздкою Західними Балканами Федеріка Моґеріні намагається «заспокоїти» регіон заявами про те, що ЄС залишається відкритим для розширення, попри минулорічне рішення Великобританії покинути блок.