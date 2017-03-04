До лікарні Львова госпіталізували ще трьох гірників шахти «Степова» – ОДА

За минулу добу в лікарню №8 міста Львова госпіталізували ще трьох гірників шахти «Степова», де стався вибух з обваленням породи. Про це повідомили в суботу у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.

Таким чином, кількість гірників, які перебувають на лікуванні у цьому медзакладі, збільшилася до 23-х.

За даними ОДА, стан 9 пацієнтів – важкий, 14 – середньої тяжкості.

2 березня о 12:46 на горизонті 550 метрів у 119-й лаві внаслідок вибуху сталося завалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34. Загинули восьмеро людей. За попередніми даними, причиною став вибух метану, іскра спричинила пожежу.

За фактом загибелі гірників на шахті «Степова» прокуратура Львівської області порушила кримінальне провадження за статтею про «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою». У Кабміні повідомили, що родинам загиблих виплатять по 500 тисяч гривень, постраждалим – по 75.

В уряді також створили комісію для розслідування трагедії, а також перевірки ситуації з безпекою на інших вугледобувних підприємствах України.