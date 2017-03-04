САП розглядає усі законні варіанти обрання запобіжного заходу Насірову сьогодні-завтра – Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вживає всіх передбачених законом заходів для якнайшвидшого обрання запобіжного заходу усуненому від обов’язків голови Державної фіскальної служби України Роману Насірову. Про це йдеться на сторінці САП у Facebook з посиланням на голову відомства Назара Холодницького.

«Ми будемо вживати всіх передбачених кримінальним процесуальним законом заходів для забезпечення проведення судового засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному сьогодні чи завтра, в передбачені законом строки, в тому числі й за участю підозрюваного через засоби відеозв'язку», – повідомив Холодницький.

За його словами, виникає питання, чи зможе суд провести засідання у вихідні дні.

«Однак маємо уникнути звинувачень сторони захисту в тому, що слідчі чи процесуальні дії погіршують стан здоров’я підозрюваного», – додав очільник САП.

Сьогодні стало відомо, що Романа Насірова транспортували з лікарні «Феофанія» в інший медичний заклад. Як повідомили в прес-службі НАБУ, – для підтвердження чи спростування діагнозу, а відтак і ухвалення рішення про терміни і спосіб проведення судового засідання з обрання запобіжного заходу.

За даними ЗМІ, перевезли Насірова в Інститут кардіології імені академіка Стражеска.

Сам Роман Насіров через соцмережі заявив, що не імітує захворювання і налаштований з часом піти до суду для обрання йому запобіжного заходу.

В ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи Національного антикорупційного бюро України на виконання доручення прокурора САП вручили голові Державної фіскальної служби Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт.

Раніше 2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

Роман Насіров неодноразово викликався на допит у цій справі, що сам підтверджував нещодавно в одному з інтерв’ю.

За даними програми «Схеми», детективи НАБУ підозрюють голову ДФС у зловживанні владою під час особистого підписання рішень про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти депутата Олександра Онищенка, які фігурують в основному провадженні, так званій «газовій справі Онищенка».

У цій справі детективи НАБУ підозрюють Онищенка в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень. Онищенко заперечував свою причетність до цього і називав порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.