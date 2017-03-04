Іран веде переговори про купівлю крилатих ракет у Росії – ЗМІ

Іран вже веде переговори про купівлю крилатих ракет у Росії, як, ймовірно, і інших видів озброєння, після завершення терміну заборони ООН на продаж Ірану зброї в 2020 році. Про це повідомляє 3 березня видання Bloomberg з посиланням на звіт управління військово-морської розвідки США.

Повідомляється, що Іран зокрема розглядатиме придбання нових кораблів, підводних човнів і протикорабельних ракет після скасування основної санкції – на постачання Тегеранові звичайних озброєнь. Скасування цього ембарго «дозволить Ірану здійснювати іноземні придбання, які були недоступні» протягом багатьох років, йдеться в доповіді.

У документі йдеться, що Іран вже зараз веде переговори з Москвою щодо придбання крилатих ракет SS-N-26 «Яхонт» для розміщення на надводних кораблях.

У звіті зазначається, що велика частина зброї Тегерана наразі виробляється в Ірані і поступається за якістю та продуктивністю тій, що вироблена в Росії, Китаї і на Заході. Тим не менше, ВМС США часто критикують сили іранської Революційної гвардії (Корпус вартових Ісламської революції) за утиски американських суден в міжнародних водах біля берегів Ірану.